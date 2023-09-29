İsveç'te çete savaşları: 15 günde 13 kişi öldü

Çetelerle mücadele etmek amacıyla gerekli kaynakları kullanacaklarını kaydeden Kristersson, pazardan itibaren polisin izin almadan çete üyesi olduklarından şüphelenilen kişilerin telefonlarını dinleyebileceği kanunun yürürlüğe gireceğini belirtti.



Çetelerle mücadelede ordunun da sokağa inmesinin söz konusu olduğunu anlatan Kristersson, ordunun çete savaşlarında polise nasıl yardımcı olabileceğini tartıştıklarını kaydetti.



İsveç polisinin yayımladığı istatistiklere göre bu yıl çeteler arasında 283 silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda 44 kişi yaşamını yitirirken 87 kişi yaralandı.



İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyinin (BRA) yayımladığı raporda, ülkede son yıllardaki silahlı saldırı oranının Avrupa ülkelerinden "çok yüksek" olduğu, Avrupa'da her yıl 1 milyon kişiden 1,6'sının saldırı sonucu yaşamını yitirdiği, İsveç'te ise bunun 1 milyon kişide ortalama 4 ölüm olduğu belirtildi.