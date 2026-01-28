İsveç'te cezai ehliyet yaşı düşüyor

İsveç hükümetinin hazırladığı düzenlemeyle ağır suçlarda cezai ehliyet yaşı düşürülecek.



Plan ülkede geniş kesimlerin tepkisini çekti. Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise teklifin "cinayet, cinayete teşebbüs, nitelikli saldırı ve nitelikli tecavüz gibi en ağır suçları" kapsayacağını duyurdu.



Buna göre, söz konusu suçları işleyen bazı failler, öngörülen düzenlemeyle birlikte hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.



İsveçli bakan, çocukların suç şebekelerince kullanılmasını durdurmanın, hükümet için acil bir öncelik olduğunu söyledi.



İsveç polis teşkilatı ise "düzenlemenin çok daha küçük yaştaki çocukların suç çetelerine karışmasına yol açabileceği" riski konusunda uyarılarda bulunuyor.