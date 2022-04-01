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İsveç'te Covid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

İsveç'te Covid-19 yasası bugün itibarıyla yürürlükten kaldırılırken salgın, "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 17:19

İsveç'te Covid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

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İsveç tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Parlamentosu, Covid-19'un halk sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve kritik hastalık kategorisinden çıkarıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde Covid-19 yasasının kaldırıldığı ülkede, tüm ülkelere yönelik seyahat yasaklarının da kalktığı belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Sara Byfors, hastalığa karşı ciddi koruma sağlayan aşı sayesinde virüsün toplumu etkilemediğini ve bu yüzden de Covid-19 yasasını yürürlükten kaldırdıklarını bildirdi.

İsveç hükûmeti, Covid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırmıştı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 363'e, vaka sayısı 2 milyon 487 bin 852'e yükseldi.

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