Gazze'de katledilen gazeteciler İsveç'te anıldı

İsveç'te bir araya gelen gazeteciler, Gazze'de öldürülen meslektaşlarını andı, İsrail saldırılarını protesto etti.

Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen eylem kapsamında İsveçli gazeteciler, El Cezire muhabiri Enes eş-Şerif başta olmak üzere 'de öldürülen gazetecileri anmak için Medborgarplatsen Meydanı'nda bir araya geldi.

Gazeteciler, ellerinde "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Enes eş-Şerif, Gazze'de tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıdı ve "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var; susmayacağız" sloganları attı.

Eyleme katılanlara, Gazze'de öldürülen gazetecilere dikkat çekmek amacıyla "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı tişörtler dağıtıldı.

Eylem sırasında dağıtılan ve okunan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Filistinli gazeteci ve medya çalışanları, öldürülüyor. Bunu yapan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmıyor, gazetecileri öldürmeleri yanlarına kar kalıyor. Maalesef bunu sessizce izliyor, bu kabul edilemez. Öldürülen gazetecilerin hesabı İsrail'den sorulmalı. Gazetecilerin öldürülmesi durdurulmalı."

