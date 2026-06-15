İsveç’te göçmenlerin oturum izni "kötü davranışla" iptal edilebilecek

Yeni düzenlemeye göre, ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi ödememe ya da aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçeler, göçmenlerin oturum izinlerinin iptali için dayanak oluşturabilecek.

Yasa, yalnızca beklemedeki oturum izni başvurularını değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de geriye dönük olarak kapsayacak.

Düzenleme, sağcı hükümet ile hükümete dışarıdan destek veren milliyetçi İsveç Demokratları’nın, eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde göç politikalarını sertleştirme hamlelerinin bir parçası olarak görülüyor.

Muhalefet ve insan hakları örgütleri ise yasaya tepki gösteriyor. Eleştirilerin odağında, oturum iptaline gerekçe olabilecek davranışların net biçimde tanımlanmaması ve bazı kararların suç sayılmayan eylemler üzerinden alınabilecek olması yer alıyor.

Stockholm merkezli Civil Rights Defenders, yaptığı açıklamada “iyi davranış yasasının” insanları hangi eylem ya da ifadelerin aleyhlerine kullanılabileceği konusunda belirsizlik içinde bıraktığını belirtti. Örgüt, düzenlemenin hukukun üstünlüğünü ve kanun önünde eşitlik ilkesini zayıflattığını savundu.

2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadeleyi sertleştirme vaadiyle kazanan hükümet ise düzenlemeyi savunuyor. Hükümete göre, “kötü davranışta bulunan” ya da suç işleyen kişilerin İsveç’te kalmaya devam etmemesi gerekiyor. Ancak yasa metni, hangi davranışların kabul edilemez sayılacağını ayrıntılı biçimde tanımlamıyor.

Hükümet daha önce ödenmemiş borçlar, vergi ödememe, suç işleme ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi örnekleri gündeme getirmişti. Oturum izinlerinin incelenmesinden İsveç Göç Ajansı sorumlu olacak. Alınan kararlar ise göç mahkemesine taşınabilecek.

İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, yasa teklifini mart ayında sunarken, “Doğru olanı yapmak için çaba göstermeyen hiç kimse burada kalacağına güvenmemeli” ifadelerini kullanmıştı.