İsveç’te “hassas fotoğraf” istifası: Ulusal güvenlik danışmanı görevi bıraktı

İsveç hükümeti, ülkenin yeni ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Tobias Thyberg’in bir flört uygulamasından alınan eski fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası istifa ettiğini açıkladı. Thyberg, istifa etmeden sadece saatler önce bu göreve getirilmişti.



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümet güvenlik prosedürlerinde “sistematik bir hata olduğunu” söyledi. İstihbarat uzmanlarına göre, söz konusu fotoğraflar halihazırda başka ülkelerin elinde olabilir ve şantaj amacıyla kullanılabilir.



“HÜKÜMETİ BİLGİLENDİRMELİYDİM AMA YAPMADIM”



49 yaşındaki Thyberg, 24 senelik kariyeri boyunca İsveç’in Ukrayna ve Afganistan büyükelçisi olarak görev almıştı. Thyberg, dün İsveç’in yeni ulusal güvenlik danışmanı olarak atandı.



Diplomat, Dagens Nyheter (DN) gazetesinin daha önce çektirdiği ve “hassas bir doğası” olduğu ifade edilen fotoğraflarını gündeme getirmesinden 12 saat geçmeden görevinden istifa etti.



Thyberg, DN gazetesine yaptığı açıklamada, bunun daha önce kullandığı Grindr uygulamasındaki eski fotoğraflar olduğunu belirterek, “(Hükümeti) bu konu hakkında bilgilendirmeliydim ama yapmadım. Dolayısıyla ulusal güvenlik danışmanı görevini yapmayı planlamıyorum” dedi.



DN fotoğrafların içeriği hakkında detay vermezken, Expressen gazetesi görüntülerin “cinsel içerikli” olduğunu iddia etti.



“YABANCI GÜÇLER ŞANTAJ İÇİN KULLANABİLİR”



Bugün Norveç’in başkenti Oslo’da basın mensuplarına açıklamada bulunan İsveç Başbakanı Kristersson, meselenin “ciddi” olduğunu söyledi. Thyberg’in yıllarca gizli bilgilerin de söz konusu olduğu pek çok pozisyonda bulunduğuna atıfla güvenlik izni prosedürlerinde hatalar olduğuna işaret eden Kristersson, “Bu bilginin ortaya çıkmamış olması sistematik bir hata” dedi.



İsveç Savunma Üniversitesi’nden Johan Holmlund, DN’ye yaptığı açıklamada, fotoğrafların olasılıkla ve halihazırda “yabancı güçlerin elinde” olabileceğine, bu güçlerin bu fotoğrafları şantaj amaçlı kullanabileceğine dikkat çekti. Holmlund, ABD, Rusya ve Çin’e işaret ederek “Başka ülkelerin istihbarat örgütleri halihazırda bu bilgiye sahipse buna şaşırmam” diye konuştu.



Thyberg’in ocak ayında istifa eden selefi Henrik Landerholm’un da Mart 2023’te gizli belgeleri bir otelin konferans merkezinde unuttuğu ortaya çıkmıştı. Landerholm, “gizli bilgilere dikkatsiz muamele” ile suçlanmıştı.