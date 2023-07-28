İsveç'te Hz. Muhammed'e hakaret eden isme tepki: İstifa çağrısı yapıldı

Yüksel, yaptığı açıklamada, Jomshof'un kendisini daha önce de görüşlerinden dolayı "vatan haini" ilan ettiğini belirterek, Jomshof hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.



STOCKHOLM'DE İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TEVRAT, İSVEÇ PARLAMENTOSU ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ



Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT, 50'li yaşlarda bir kadının, cuma günü Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak için polisten izin aldığını duyurdu. Polis, kadının yanı sıra üç kişinin de gösteride yer alacağını belirtti.



Ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'ya da 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.



İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.