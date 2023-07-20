İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına hakaret

Irak Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti.



Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını da yaktı.



Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermedi.



STOCKHOLM CAMİSİ ÖNÜNDE DE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.



İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

