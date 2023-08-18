İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı

İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağına ayaklarını silen Momika, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i, Reisi'nin fotoğrafını, İran ve Irak bayraklarını ateşe verdi.



Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.



Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.



Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.



İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

