İsveç'te İsrail protestosu: "Netanyahu'nun tek isteği ABD'yi savaşa dahil etmek"

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.



Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı.



Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi. İsveçli aktivist Benjamin Robol, eylemi İsrail'in soykırımını kınamak için yaptıklarını ifade etti.



Robol, "Bir yıldır devam eden korkunç soykırım için bir kez daha buradayız. Ortadoğu ve tüm dünyada barışı sağlamak için sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaşı giderek büyüyor ve tüm bunlar emperyalizm yüzünden oluyor. Bu nedenle sistemin temelinden mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı sürdürdüğünü belirten Robol, "Netanyahu, İran'ı provoke etmeye çalışıyor ve bence tek istediği ABD'yi savaşa dahil etmek" diye ekledi.



İsveç Sol Parti Milletvekili Nadja Awad da İsveç hükümetinin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da yaptıklarına karşı durması gerektiğini söyledi.

