İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nden "ifade alınmasına yönelik yakalama" talep etti.
Talebi değerlendiren hakimlik, Rasmus Paludan hakkında yakalama emri çıkardı.
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