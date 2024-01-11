İsveç'te "Savaşa hazır olun" uyarıları panik yarattı!

Savaşa hazır olun uyarıları endişelere neden oldu. İsveç'te yaşanan panik tartışmaları da beraberinde getirdi.



Uzun süredir NATO'ya katılmaya hazırlanan İsveç'te üst düzey yetkililerden gelen "savaş" açıklamaları panik yarattı.



Önce İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bolin, katıldığı bir konferansta "İsveç'te savaş olabilir" ifadelerini kullandı. Ardından Genelkurmay Başkanı Micael Byden de tüm İsveçlileri zihnen savaşa hazır olmaya çağırdı.



Bu sözler ülkede muhalefetin tepkisine neden oldu. Eski Başbakan Magdalena Andersson İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri ciddi olsa da "savaş kapımızda değil" dedi.



Ülkedeki bazı sivil toplum örgütleri de gençlerden endişeli çağrılar aldıklarını duyurdu. Yetkililerin açıklamalarının planlanmış bir uyarı olduğu, ağızdan kaçırılan bir şey olmadığı belirtilirken, savaşla ilgili ifadeler kullanılırken çocuklarının durumunun da düşünülmesi gerektiği vurgulandı.



Aftonbladet gazetesine konuşan İsveç Genelkurmay Başkanı, açıklamalarında yeni bir şey olmadığını savundu ve "Amacım insanları endişelendirmek değil,, düşünmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.



Sivil Savunma Bakanı Bohlin ise insanların uykularını kaçırmak istemediğini söyledi. Ancak ihtimallere dair farkındalıkları artırmak istediklerini belirtti.



Yaklaşık 200 yıldır savaş görmeyen İsveç, NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan yeşil ışık bekliyor.



İsveç'in NATO hamlesine neden olan Rusya-Ukrayna savaşı, 24 Şubat'ta ikinci yılını dolduracak. Bu süreçte Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te askeri harcamalar neredeyse iki katına çıkarılmış durumda.