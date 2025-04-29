İsveç'te silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü

Polisten yapılan ilk açıklamada, Uppsala şehir merkezinde silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldıkları ve "birkaç kişinin silahla yaralanmış olabileceği" belirtildi.

Daha sonra güncellenen açıklamada, “Üç kişinin silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği doğrulanmıştır” denildi.



İsveç devlet televizyonu SVT, görgü tanıklarının saldırganın olay yerinden bir scooter ile kaçtığını söylediğini aktardı.

TV4 kanalı ise saldırının şehir merkezindeki bir kuaför salonunda gerçekleştiğini bildirdi.