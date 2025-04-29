İsveç'te silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü

İsveç'in başkenti Stockholm’ün yaklaşık 60 kilometre kuzeyinde yer alan Uppsala kentinde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını duyurdu.

İsveç'te silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü

Polisten yapılan ilk açıklamada, Uppsala şehir merkezinde silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldıkları ve "birkaç kişinin silahla yaralanmış olabileceği" belirtildi.

Daha sonra güncellenen açıklamada, “Üç kişinin sonucunda hayatını kaybettiği doğrulanmıştır” denildi.

devlet televizyonu SVT, görgü tanıklarının saldırganın olay yerinden bir scooter ile kaçtığını söylediğini aktardı.

TV4 kanalı ise saldırının şehir merkezindeki bir kuaför salonunda gerçekleştiğini bildirdi.

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