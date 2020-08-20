İsveç'te son 150 yılın en fazla ölümü yaşandı

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını pandemiye dönüştüğünde İsveç farklı bir mücadele politikası izlemeye karar vermişti.



Sürü bağışıklığı adı verilen bu politikaya göre ülkede Covid-19 için önlemler alınmayacak ve toplumun zaman içerisinde bağışıklık geliştirmesi beklenecekti.



Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve İsveç ölüm oranında dünyanın ilk sıralarına yükseldi. Ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kayıpları nedeniyle 2020'nin ilk altı ayında son 150 yılın en fazla ölümü gerçekleşti.



Ülkede açıklanan verilere göre ilk altı ayda 51 bin 405 kişi öldü. 150 yıl önce yaşanan kıtlıkta 55 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan İsveç'te 85 bin corona virüs vakası görülürken 5 bin 802 can kaybı yaşandı. İsveç bir milyonda 574 ölümle en fazla kaybı oranına sahip altıncı ülke konumunda.



İsveç'in komşularından Finlandiya'da bu oran 60 iken, Norveç'te 48 olarak hesaplandı.



"ÇOK FAZLA İNSAN ÖLDÜ" İTİRAFI



İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede corona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul etti ve "Daha erken harekete geçmeliydik" açıklamasını yapmıştı.



Tegnell daha önce virüsün yayılma hızının kendilerini şaşırtığı itirafında bulunmuştu.



İsveç Başbakanı Stefan Löfven, salgınının ilk günlerinde, "Yaşlı yakınlarınızla vedalaşın, binlerce kişi virüsten ölecek" ifadesini kullanmıştı.



SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NE KADAR İŞE YARIYOR?



Ancak İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bir immünoloji profesörü bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini söyledi.



CNBC'ye açıklamalarda bulunan Danny Altman, "Bağışıklık oldukça kırılgan gözüküyor. Bazılarında bulunan antikorlar birkaç ay içerisinde yok olacakmış gibi duruyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil" dedi.



Altman, ikinci dalga halinde ilk dalgada Covid-19'a yakalananların da risk altında olabileceğine dikkat çekti.



Danny Altman, "Bu halen oldukça öldürücü bir virüs ve çok hızlı yayılıyor. İnsanların halen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



FAUCİ DE UYARMIŞTI



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de geçen ay yaptığı açıklamada, Covid-19'un diğer corona virüs türleri gibi davranması halinde bağışıklığın uzun süreli olmayacağı uyarısında bulunmuştu.