İsveç'te sürü bağışıklığı savunucusundan itiraf: Çok fazla insan öldü

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede corona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul etti ve "Daha erken harekete geçmeliydik" dedi.



BBC Türkçe'nin haberine göre çok sayıda bilim insanının uyarısına rağmen, birçok ülkedekine benzer karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Epidemiyoloğu Anders Tegnell, İsveç Radyosu'nda katıldığı bir programda "Şimdiye kadar yaptıklarımızda iyileştirmemiz gereken alanlar olduğu aşikâr" diye konuştu.



10 milyon nüfuslu İsveç'te corona virüs salgını sırasında okullar tatil edilmedi, restoran ve kafelerin çoğu kapalı kaldı.

Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Epidemiyoloğu Anders Tegnell

Ülkede yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.



İsveç'teki ölü sayısı diğer İskandinav ülkelerininkinden yüksek.



Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede bugün itibarıyla ölü sayısı 4 bin 468. Bu sayı Danimarka'da 580, Norveç'te 237, Finlandiya'da da 320.

NÜFUSA ORANLA EN FAZLA ÖLÜMLERDEN BİRİ

İskandinavya ülkesi İsveç'te vaka ve ölüm sayıları çoğu ülkenin gerisinde duruyor. Ancak nüfusu 10 milyon ve üstü ülkeler arasında vaka ve ölüm sayısı nüfusa oranlandığında İsveç can kaybında beşinci, vaka sayısında ise yedinci sırada.

"YAŞLILARIMIZI KORUMAKTA BAŞARISIZ OLDUK"



Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Epidemiyoloğu Anders Tegnell, "Yaşlılarımızı korumakta başarısız olduk." diyerek ülkede Kovid-19 ölüm oranının yüksek olmasını, huzurevlerindeki can kayıplarına bağladı.



Huzurevlerinde virüsün bu kadar hızlı yayılacağını kestiremediklerini belirten Tegnell, bu konuda derin bir araştırma yaparak gelecek dönemde buna göre hareket edeceklerini kaydetti.



İsveç Başbakanı Stefan Löfven, salgınının ilk günlerinde, "Yaşlı yakınlarınızla vedalaşın, binlerce kişi virüsten ölecek" ifadesini kullanmıştı.



TEGNELL'İN GÖRÜŞLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Anders Tegnell, Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, ölenlerin yarısının bakımevinde kalan yaşlılar olduğunu söylemiş ve "Bu stratejimizin yanlış olduğunu göstermiyor" demişti. Tegnell, bir yıl içinde ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunmuştu.



Tegnell, İsveç Radyosu'na verdiği demecinde ise "Hastalıkla yeniden karşılaşınca, bugün bildiklerimiz ışığında kendimizi İsveç'in şimdi yaptıklarıyla dünyanın geri kalanının yaptıkları arasında bir yerde konumlandırırdık" dedi.



Program sunucusunun "Kısa süre içinde çok insan ölmedi mi?" sorusuna ise "Evet, kesinlikle" yanıtı verdi.



Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (Yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ve bunun sonucunda hastalığının yayılma hızının yavaşlayacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor.