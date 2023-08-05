İsveç'te terör örgütü destekçilerinden yeni provokasyon: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan eylemlere ilişkin yapılan açıklamada "PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz." denildi.

İsveç'te terör örgütü destekçilerinden yeni provokasyon: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Stockholm'de terör örgütü /YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak 'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilmemesini istedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stokholm’de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz."

İSVEÇ'TE PKK/YPG PROVOKASYONLARI

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...