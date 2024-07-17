İsveç'te yanmış kiralık araçta iki cansız beden bulundu

İsveç'in Malmö kentinde, yanmış bir kiralık araçta iki cansız beden bulundu. İsveç basınının bildirdiğine göre yetkililer, kurbanların İngiliz vatandaşı olduğundan ve öldürüldükten sonra arabanın içinde ateşe verildiğinden şüpheleniyor.

İsveç'te yanmış kiralık araçta iki cansız beden bulundu

medyasında yer alan haberlere göre, yanmış bir kiralık araçta kurşun yarası olan iki cansız beden bulundu.

The Independent gazetesine göre İsveç polisi, cesetlerin pazar günü öğleden sonra Malmö'de yanmış bir araçta bulunduğunu doğruladı.

Polis, iki kişinin, şehrin dış çevre yolu yakınlarındaki Fosie sanayi bölgesinde terk edilmiş Danimarka plakalı siyah bir arabada bulunduğunu belirtti.

Ölen kişilerin kimlik tespiti henüz tamamlanmadı.

Yerel Aftonbladet gazetesinin haberine göre yetkililer kurbanların İngiliz vatandaşı olduğundan ve öldürüldükten sonra arabanın içinde ateşe verildiğinden şüpheleniyor.

Şu ana kadar herhangi bir şüpheli tespit edilemedi.

Haberde ayrıca, cansız bedenlerin bulunmasından birkaç saat önce bir İngiliz'in Danimarka havaalanından aracı kiraladığı belirtildi.

Malmö Polis sözcüsü Kerstin Gosse kurbanların Danimarka vatandaşı olduklarına inanılmadığını ifade etti.

Soruşturmaya Interpol'ün de yardımcı olduğu kaydedildi.

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