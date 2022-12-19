İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

İsveç Yargıtayı'ndan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı bilgisi verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.



Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

BÜLENT KENEŞ KİMDİR?

Gazeteci Bülent Keneş, Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Twitter'daki mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile10 Ekim 2015’te tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.



Bülent Keneş, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine 4 gün sonra tahliye edildi.



Keneş, 4 Aralık 2015'te Today's Zaman Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etti.



15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Keneş hakkında 18 Ekim 2016'da ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan yakalama kararı çıkarıldı.



Keneş bir süredir İsveç'te yaşıyordu.