İsveç'te yine terör örgütü PKK propagandası

İsveç, bir kez daha terör örgütü PKK propagandasıyla gündeme geldi. Başkent Stockholm'de binalara, terör örgütüne ait görseller yansıtıldı.



Tartışma yaratan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Terör örgütüne ait görseller arasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı da vardı.

Polis, Stockholm'de duvarlara projeksiyonla görüntü yansıtabilmek için saatin 23:30'u geçmesi gerektiğini söyledi.

Bu saatten sonra herhangi bir görevlinin olmadığını hatırlatan polis, bazı kişilerin bu fırsattan yararlanmış olabileceğini belirtti.

TÜRKİYE SOMUT ADIM BEKLİYOR



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı. Ancak iki ülkenin üyeliğine Türkiye teröre verilen destek nedeniyle karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermeyeceklerini defalarca söyledi. Türkiye üyelik onayı için teröre desteğin son bulması için somut adım bekliyor.

ÜYELİK İÇİN OY BİRLİĞİ ŞART

NATO, "açık kapı" politikası izliyor. Ancak bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerekiyor. Bu durumda Türkiye'nin onayı olmaması durumunda İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olamıyor.



