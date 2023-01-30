İsveç'teki Kur'an provokasyonunda "Rusya parmağı" iddiası

İsveç'teki Kur'an provokasyonunun arkasında Rusya'nın olabileceği öne sürüldü. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, eylemi gerçekleştiren aşırı sağcı Paludan'ın Rusya ile bağlantılarının araştırıldığını ve "önemli bağlantı delilleri" bulunduğunu söyledi. Haavisto, "Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği soruları akla geliyor" dedi.

İsveç'teki Kur'an provokasyonunda "Rusya parmağı" iddiası
Kur'an-ı Kerim provokasyonunun arkasında İsveçli gazeteci iddiası: Paludan'dan 'Benim fikrim değildi' açıklaması

Kur'an-ı Kerim provokasyonunun arkasında İsveçli gazeteci iddiası: Paludan'dan 'Benim fikrim değildi' açıklaması

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an yakma provokasyonunda " bağlantısı" iddiasını gündeme getirdi.

Euronews'te yer alan habere göre, YLE TV1 televizyonuna konuşan Haavisto, provokasyonu gerçekleştiren aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Rusya ile bağlantılarının araştırıldığını ve "önemli bağlantı delillerinin" bulunduğunu ifade etti.

Fin Bakan, "Örneğin Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği soruları akla geliyor. Bu affedilemez bir şey" dedi. 

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