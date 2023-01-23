İsveç'teki provokasyona yanıt: Kur'an'a saldırılan yerde Kur'an okunacak

İsveç Başkonsolosluğu camında not: Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz Haberi Görüntüle

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı yapılacağını bildirdi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Erbaş, Stockholm'deki büyükelçilik önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayı hakkında, "Kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile" yorumunda bulundu.

KU'RAN OKUNACAK, İSVEÇÇE MEALLERİ VERİLECEK



Erbaş, "Türk Büyükelçiliği'nin önünde, Kur'an-ı Kerim'e hadsiz saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim'e saygı programı yapılacak. Belirlemiş olduğumuz bir hocamız Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okumuş olduğu ayetlerin Türkçe ve İsveççe, belki İngilizce mealleri verilecek. Bir açıklama yapılacak. Bu açıklama ile Kur'an'a olan saygımızı ortaya koymuş olacağız" dedi.

"ŞER OLARAK ORTAYA ÇIKTI, HAYRA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"



"Sizin için şer beklediğiniz bazı şeylerde Allah hayır yaratabilir" ayetini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu:



"Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Şer olarak ortaya çıktı. Bunu kabul etmek mümkün olmadığına göre bu bir kötülüktür. Bu kötülükleri ortadan kaldırmak, şerleri hayra dönüştürmek de bizim işimizdir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak her zaman kitabımızı okuma, anlama, yaşama, savunma, saygı gösterme noktasında her zaman teyakkuz halinde olmalıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize bu ruhu yerleştirmek durumundayız."



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