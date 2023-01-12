İsveç'teki skandal gösteriye Ankara'dan sert tepki

İsveç'te terör örgütü mensuplarınca yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösterilere Ankara'dan sert tepki geldi.

ALTUN: İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ADIM ATMALI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç’teki PKK terör örgütünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Altun’un paylaşımı şöyle:



“İsveç’teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO’ya girmek istiyorsa Madrid’de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye’nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm’de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır.”

KURTULMUŞ: TÜM TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında, “İsveç’te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye’ye karşı yapılmış bir saldırıdır” dedi.



Kurtulmuş, İsveç’in NATO üyelik sürecini hatırlattığı mesajında “Türkiye'nin,, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etme-mesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.



ÇELİK: İSVEÇ'İN BU ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te düzenlenen skandal gösteriye tepki gösterdi.

Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.