İsveç'ten çocuklara sosyal medya sınırı getirme çağrısı: "Bir nesli kaybediyoruz"

İsveç Sağlık Bakanı Jakob Forssmed, konuya ilişkin açıklamasında “Bir nesli kaybediyoruz. Acilen harekete geçmemiz gerekiyor, bu gençler için en önemli sağlık sorunu" ifadelerini kullandı.

Forssmed, sosyal medyanın çocuklarda yeme bozuklukları ve olumsuz beden algısı gibi ruh sağlığı sorunlarını tetiklediğini söyledi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz günlerde Avustralya’nın yaklaşımının inceleneceğini duyurmuştu. Avustralya, aralık ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor.

HÜKÜMET İNCELEME BAŞLATMIŞTI

İsveç, geçen yıl yayımladığı kılavuzda 2 yaş altındaki çocuklara hiç ekran gösterilmemesi, gençlerin ise günde en fazla 3 saat ekran başında kalması gerektiğini açıklamıştı. Hükümet ayrıca sosyal medya ve yaş sınırlarıyla ilgili bir inceleme başlatmıştı.



Danimarka da bu konuda Brüksel’den daha güçlü adımlar talep ediyor. Ülke, şubat ayından itibaren okullarda akıllı telefon yasağı uygulamaya başladı. Fransa ve Belçika da benzer yasakları hayata geçirmiş durumda.



AB’de şu anda Danimarka, Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya, çocukların çevrimiçi korunması için Avrupa Komisyonu’nun geliştirdiği yaş doğrulama uygulamasını test ediyor.



Von der Leyen, AB’nin alacağı kararların Avustralya’daki yasağın sonuçları incelendikten sonra netleşeceğini belirtti.