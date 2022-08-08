İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü. Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, (İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.TÜRKİYE İLE ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANDIÖte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.İSVEÇ VE FİNLANDİYA NATO'YA RESMEN BAŞVURDUİsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Şubat ayında başlayan savaşının teşvik ettiği bir kararla geçen hafta NATO'ya katılmak için resmen başvurdu.Ancak ittifakın uzun süredir üyesi olan Türkiye, ülkeleri PKK/YPG gibi terörist gruplara müsamaha göstermek ve hatta desteklemekle eleştirerek üyelik tekliflerine itirazlarını dile getirdi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı için 30 NATO üye devletinin tümünün oybirliğiyle onayı gerekiyor.Türkiye'ye karşı 35 yılı aşkın terör kampanyasında, Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak listelenen PKK 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu bulunuyor. YPG, PKK'nın Suriye kolunu oluşturuyor.YUNANİSTAN'DA CASUS YAZILIM SKANDALI