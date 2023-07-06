İsveç'ten PKK'ya finans sağlamaya çalışan kişiye hapis cezası

Reuters’ta yer alan habere göre, Stockholm Bölge Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, "Mahkeme, terörizm nedeniyle bir kişiyi ağırlaştırılmış gasp, silahlanma ve PKK'yı finanse etmeye teşebbüs suçlarından 4 yıl altı 6 hapis cezasına çarptırdı." denildi.

Kararda ayrıca, "Bu kişi İsveç'ten sınır dışı edilmeli ve bu ülkeye dönmesi yasaklanmalıdır." ifadeleri yer aldı.

OCAK AYINDA TUTUKLANDI



İsveç'te 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen bir şüpheli, başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçtiğimiz ocak ayında tutuklandı.



Savcılık, şüphelinin amacının, Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu iddia ediyor.



Şüphelinin ayrıca İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığı da iddia ediliyor. Zanlının PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği belirtiliyor.



İsveç'te terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını hedefleyen yasa 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ TERÖRİZME KARŞI ATTIĞI ADIMLARA BAĞLI

Diğer taraftan, İsveç'in NATO'ya üyeliği, 11-12 Temmuz Litvanya'daki Vilnius Zirvesi'nde önceliklikli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Zirve öncesinde bugün Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı bugün düzenlenecek.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğinde Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin katılımıyla yapılacak toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar katılacak.



İSVEÇ'İN TERÖRLE MÜCADELE ADIMLARI MASAYA YATIRILACAK



Toplantıda, 14 Haziran'da Ankara’da düzenlenen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecek.



Ancak, Ankara'ya göre İsveç henüz Türkiye'nin beklediği adımları atabilmiş değil.



Her ne kadar Stockholm'ün terörle mücadeleye yasasında yaptığı değişiklik 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girse de, İsveç, Ankara'nın istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmedi.



Ankara, bu adımların atılmaması halinde İsveç'in üyeliğine kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti.