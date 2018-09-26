Roman Abramoviç kararı Lozan'daki federal mahkemeden geldi. Abramoviç'in 7 aylık hukuki mücadelesinin sonunda oturma izni başvurusu reddedildi.



Bugüne kadar bu kararın gerekçesi ve içeriği kamuoyuyla paylaşılmamış ve kararla ilgili yayın yasağı getirilmişti.



Yasağın kaldırılmasının ardından gerekçeler de ortaya çıktı. Buna göre İsviçre polisi mahkemeye Rus milyarderin kara para aklama ve suç örgütleriyle ilişkili olabileceğine dair şüpheler olduğunu bildirdi.



Mahkeme de buna dayanarak oturma izni isteğini reddetti. İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi olan Abramoviç bu yıl içinde İngiltere'den almış olduğu yatırımcı vizesini uzatmak istemiş ancak vizesinin uzatmakta sorun yaşamıştı.



Rus Yahudisi Abramoviç, İsrail'e giderek yetkililerle görüştükten sonra İsrail vatandaşı olmuştu.

