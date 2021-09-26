İsviçre eşcinsel evlilikleri oyluyor

Orta Avrupa ülkesi İsviçre'de halk bugün eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına ilişkin referandumda oy kullanmak üzere sandık başında. Kamuoyu anketleri refeferandumdan bu konuda evet oyu çıkacağına işaret ediyor.



Eşcinsel evliliklerin yasallaşması konusunda İsviçre, Avrupa'da en geç hareket eden ülkeler arasında bulunuyor. Hükümetin de parlamentonun da kabul ettiği yasal düzenlemeye karşı çıkanlar düzenledikleri imza kampanyasıyla konunun halk oyuna sunulmasını sağladı.

İsviçre'de "Sipariş üzerine çocuklar mı? Sperm bağışına ve herkes için evliliğe hayır" yazan bir afiş

Eşcinsel evliliklerinin yasallaşmasına karşı çıkanlar, evlilik bağının sadece bir kadın ile erkek arasında kurulan bir birliktelik olarak kalması gerektiğini savunuyor.

Karşıtlar son haftalarda ağlayan çocuk görsellerinin de yer aldığı kampanyalarla çocukların eşcinsel birlikteliklerden zarar gördüğü yönünde mesajlar vermeye çalıştı.

Eşcinsel evlilikleri reddedenlerin bu bağlamda en çok karşı çıktığı konulardan biri de evlat edinmelerini engellemek. Nitekim hükümetin ve parlamentonun onayladığı düzenleme evlat edinmelerini, eşcinsel birliktelik yaşayan kadınların suni döllenme yaptırarak çocuk sahibi olmasını mümkün kılıyor.

İsviçre'de bugün ayrıca Genç Sosyalistler (JUSO) partisinin inisiyatifi ile halk oylamasına sunulan bir diğer düzenleme de ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılması. Son kamuoyu yoklamalarına bakıldığında bunun başarısızlıkla sonuçlanacağı tahmin ediliyor.