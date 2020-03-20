İsviçre takımı Sion corona virüs nedeniyle 9 oyuncusunu kovdu

İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion külübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı.



İsviçre basınında yer alan haberlere göre, oyuncuların sözleşmeleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) sebebiyle lige ara verilmesinin ardından aylık maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için feshedildi.