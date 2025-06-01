İsviçre vatandaşlığı "komşu onayı"na bağlı

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, İsviçre’de vatandaşlık başvurularının sadece resmi kriterlere değil, yerel halkın kanaatine de bağlı olduğu ortaya çıktı. Ülkede, başvuru sahiplerinin "rahatsız edici" bulunmaları durumunda vatandaşlık hakkı ellerinden alınabiliyor.

YEREL HALK TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Bu duruma en çarpıcı örneklerden biri, yıllardır İsviçre’de yaşayan Hollanda doğumlu Nancy Holten oldu.

Tüm yasal şartları yerine getiren Holten’in vatandaşlık başvurusu, geleneksel inek çanlarına karşı kampanya yürütmesi nedeniyle yerel halk tarafından reddedildi.

"İSVİÇRE DEĞERLERİNE UYUM SAĞLAYAMADI"

Holten, inek çanlarının yüksek sesli olduğunu ve hayvanlara zarar verdiğini savunarak, bu geleneğe karşı çıkmıştı. Ancak bu tutumu, yerel toplum tarafından "İsviçre değerlerine yeterince uyum sağlayamamak" olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Başvuru, daha sonra üst merciler tarafından onaylansa da olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Alt kat komşunuz sizi çok gürültücü bulursa vatandaşlığı kaybedebilirsiniz” diyerek uygulamayı eleştirdi.

Bu ilginç kural, İsviçre’de vatandaşlık sürecinde kültürel uyumun ve toplumsal kabulün ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.