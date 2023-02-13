İsviçre'de 2 Türk kuzen depreme yardım için kek satıyor

İsviçre'de doğup büyüyen ilkokul 4. sınıf öğrencileri Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, topladıkları yardımı AFAD aracılığıyla Türkiye'deki "asrın felaketi" olarak da nitelenen depremlerden etkilenen bölgelere ulaştıracak.



Çalışkan ve Şahin, depremzedeler için kek satmaya nasıl başladıkları ve topladıkları yardımlarla ilgili konuştu.

Türkiye'deki depremleri ilk olarak televizyondan izlediğini belirten 10 yaşındaki Çalışkan, bunun kendisini çok üzdüğünü söyledi:



"Kendimi depremden etkilenen insanların yerine koydum ve onları biraz daha iyi anlayabildim. Onlara yardım etmek için neler yapabileceğimi düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. İlk olarak kullanmadığım kitap ve oyuncaklarımı satmak için topladım. Büyüklerin de benden alabileceği bir şeyler yapmak istedim ve en sonunda annemle kek yaptık."



Kekleri satın alan İsviçrelilerin, kendilerini çok iyi karşıladığını ve "iyi bir şey yaptıklarını" söylediğini anlatan Çalışkan, bazılarının ise bir şey almadan depremzedelere yardımda bulunduğunu belirtti.

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Kek yapıp satmaya devam edeceklerini belirten Çalışkan, bunun yanı sıra depremzedelere destek için oyuncak ve kırtasiye ürünleri de satacaklarını söyledi.



Çalışkan, "İlk gün toplamda 725 İsviçre frangı (yaklaşık 15 bin lira) topladık. Standımızı ilk olarak kurduğumuzda en fazla 300 veya 500 frank toplamayı düşünüyordum. Hiç beklemediğim bir rakam çıktı ve bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.



"İSVİÇRELİLER BİZİ TEBRİK ETTİ"



Şahin de deprem bölgesindeki insanlar için üzüldüklerini ve kuzeniyle depremzedelere destek için kek satmaya başladıklarını anlattı.



"İsviçreliler, bizim depremzedelere yardım için kek sattığımızı gördüklerinde gülümsediler ve bizi tebrik ettiler. Bazıları para verip kek aldı, bazıları da bir şey almadan destek oldu." diyen 11 yaşındaki Şahin, bunu yaparken hem duygulandığını hem de sevindiğini ifade etti.



Şahin, haftaya okullar açılana kadar kek ve oyuncak satarak Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

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