İsviçre'de 6 kayakçı dağda kayboldu

İsviçre'de kayak yapmak için Matterhorn dağına tırmanan 6 kişi kayboldu. Polis, arama kurtarma çalışmalarının "çok kötü hava koşulları" nedeniyle sekteye uğradığını söyledi.

İsviçre'de 6 kayakçı dağda kayboldu

turuna çıkan 6 kişi 'nin Matterhorn dağında kayboldu. Polis tur sırasında kaybolan kayakçıları arıyor.

İsviçre polisi bugün yaptığı açıklamada, kayakçıların cumartesi günü İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın ortasında yer alan Matterhorn Dağı yakınındaki Zermatt-Arolla yolu civarında kaybolduğunu söyledi.

Polis kayıp kişilerle ilgili bilgi vermeden, "Hava koşulları şu anda çok kötü, bu da acil müdahaleyi ve arama kurtarma çalışmalarını çok zorlaştırıyor" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının devamlılığı hakkında başka bilgi verilmedi. Kayakçılarla ilgili son durum belirsizliğini koruyor.

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