İsviçre'de bar yangını. Müdür, dolandırıcılık ve fuhuş suçlarına karışmış

İsviçre'de Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında barda çıkan ve 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın, işletme sahibinin sorumluluklarını yerine getirmemesi, yangına karşı yeterli önlem alınmaması, reşit olmayan bireylerin eğlence mekanına alınması ve denetimsiz alkol satışı gibi ihmalleri gündeme getirdi.



Crans-Montana'daki bir barda yaşanan ve ülkedeki en büyük trajedilerden biri olarak kayıtlara geçen bar yangınında hayatını kaybeden 40 kişinin tamamının kimlikleri tespit edildi ve cenazeleri ailelerine teslim edildi. Yaşanan trajik olaya ilişkin tartışmalar İsviçre ve Avrupa ülkelerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Valais Kantonu Başsavcılığı, kutlamalarının yapıldığı sırada yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcı Beatrice Pilloud, barın 2 işletmecisi hakkında, kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçları nedeniyle cezai soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BAR MÜDÜRÜNÜN SİCİLİ KABARIK

Şüphelerinin olduğunu ancak masumiyet karinesinin geçerli olduğunu kaydeden Pilloud, belediyeden tesiste yapılan yangın güvenliği denetimlerine ilişkin raporu aldığını ve bunun şu anda incelendiğini söyledi.



Barın işletmecilerinin tutuksuz yargılanmasına yönelik tepkiler sürerken, savcılığın, Fransız asıllı çiftin "kaçma riski olmadığı" gerekçesiyle serbest bıraktığı bildirildi.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre, bar müdürünün 20 yıl önce Fransa'da dolandırıcılık ve fuhuş suçlarından hapse girdiği belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Hayatını kaybeden kurbanların yaşları 14 ile 39 arasında değişirken, 40 kişi arasında çok sayıda 18 yaş altı birey olduğu bildirildi.



Böyle bir eğlence mekanına çocuk yaşta kişilerin alınması da bir diğer tartışma konusu oldu.

Bu yaştaki çocukların mekana alınmasının yanı sıra onlara yönelik alkol satışı da eleştirildi. Olayın başlangıç anına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, eğlenen kişilerin alkolün de etkisiyle yangının bir anda yayılmasını hesap edemediği ve bu ihmal sonucu hayatını kaybettikleri yer aldı.

İsviçre'de alkol satın alma ve tüketme yaşı, türüne göre iki ayrılırken, hafif alkollü içkilerin satın alma ve tüketim yaşı 16, sert olanların ise 18 olduğu biliniyor.

Bu nedenle hem reşit olmayan yaşta çocukların mekana alınması ve onlara alkol satışı eleştirilirken, soruşturmada bunların da yer alması için bir kamuoyu baskısı oluştu.

MEKANDAKİ YALITIM MALZEMELERİ UCUZ VE YANICI İDDİASI

Olayın ardından mekanın denetlenmesi, yangın önlemleri ve yangının hızla yayılmasına neden olan iç dekor da tartışma konusu oldu.

Binanın eski katlarının da kullanıma açık olduğu ve bu katlardan çıkışların standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Son olarak, 2015 yılında yangın yalıtım panellerinin montajı sırasında yapılan çalışmalarla ilgili şüpheler var.

İsviçre basını görüntülerde hızla alev aldığı görülen ses yalıtım malzemelerine odaklanırken, İsviçre'nin Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ), malzemenin ucuz ve oldukça yanıcı olabileceği tahmininde bulundu.

İsviçreli uzmanlar, fotoğraflara dayanarak yalıtımın doğru şekilde monte edilmediğini belirtirken, Başsavcı Pilloud, malzemenin standartlara uygun olup olmadığını da araştırdıklarını belirtti.

Mekandan bilinen tek kaçış yolu merdivenler olduğu kaydedilirken, buraya düzenli olarak giden bir müşteriye göre, acil çıkış sigara içme odasında gizlenmiş ve bir kanepeyle kapatılmıştı.

Bu ölümcül güvenlik açığının da adli makamlar tarafından soruşturulan konular arasında yer alıyor.

MAYTAPLI MUMLAR NEDEN OLMUŞTU

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.