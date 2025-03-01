İsviçre'de Filistin konferansı: Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan 196 ülke davet edilecek

İsviçre'de cuma günü gerçekleştirilecek uluslararası konferansta İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinli sivillerin korunması konusu ele alınacak.



İsviçre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cenevre Sözleşmelerini imzalayan 196 ülkenin toplantıya davet edileceğini söyledi.



18 Eylül'de BM Genel Kurulu, savaş ve insancıl hukuk kurallarını belirleyen uluslararası anlaşmaların deposu olması nedeniyle İsviçre'yi konferansı düzenlemekle görevlendirdi.



Bugün, Gazze'de tutulan esirlerin ve Filistinli mahkûmların serbest bırakılmasını sağlayan Gazze ateşkesinin birinci aşamasının son günü.

İkinci aşama henüz müzakere edilmedi.



Bu arada işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler Filistinli sivillere yönelik saldırılarını arttırırken İsrail ordusu da en az 40 bin Filistinliyi yerinden eden büyük bir saldırı başlattı.

