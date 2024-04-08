İsviçre'de göçün sınırlandırılması için referandum girişimi başlatıldı

İsviçre Halk Partisi (SVP) öncülüğünde ülkeye yönelik göçün sınırlandırılması için başlatılan girişim kapsamında, 2050'den önce nüfusun 10 milyona ulaşması engellenmek isteniyor.



SVP'nin göçü sınırlamak için başlattığı girişime göre, daimi ikamet edenlerin sayısının 2050'ye kadar 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve parlamentonun harekete geçmesi gerekecek.



Ülkeye geçici olarak kabul edilen kişilere, kalıcı oturum izni verilmeyecek ve aile birleşimi kapsamında verilen oturum veya vatandaşlık da kısıtlanacak.



Öte yandan, muafiyet veya koruma maddeleri içeren uluslararası anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi gerekecek.



SVP, başkent Bern'deki Federal Yüksek Mahkemeye konuyla ilgili halk oylaması yapılması için 114 bin 600 imza teslim etti.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, "bu girişime verilen yüksek düzeydeki desteğin, nüfusun İsviçre'ye acilen sürdürülebilir ve bağımsız olarak kontrol edilen göç talep ettiğine işaret ettiği" belirtildi.



İsviçre Federal İstatistik Ofisi, İsviçre'nin toplam nüfusunun 2023'te 9 milyonu aştığını açıklamıştı.

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