İsviçre'de halk genel seçimler sandığa gidiyor

Federal otoritelerin merkezi Bern ile 26 kantondan oluşan federal bir cumhuriyet olan İsviçre'de bugün genel seçimler yapılıyor.



Yaklaşık 5,5 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede, 200 kişilik Federal Meclis (Halk Meclisi) ile 46 kişilik Kantonlar Meclisi üyeleri belirlenecek.



Yerel saatle 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 12.00'da sona erecek.



İsviçre'de seçmenler, tercihlerini sandıkta, elektronik ortamda veya mektupla oylama yöntemiyle yapabiliyor.



Seçmenlerin yaklaşık yüzde 90'ı sandık başına gitmeden mektupla veya elektronik oylamayı tercih ederken, yüzde 10'u da oyunu sandıklarda kullanıyor.



Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.



SVP'NİN OYLARINDA ARTIŞ, YEŞİLLER'DE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR



İsviçre'nin resmi televizyon kanalı SRG'nin yaptırdığı son ankete göre, İsviçre siyasetine on yıllardır istikrarlı şekilde yön veren koalisyon ortakları İsviçre Halk Partisi (SVP), İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP), Liberal Demokrat Parti (FDP) ve Merkez Parti yine ilk sıralarda yer alıyor.



2019'da seçimleri öncesinde oluşan "ekolojik" bir atmosferin yerine Avrupa'ya yönelik göç dalgaları ve beraberindeki endişelerin artmasıyla sağ tandanslı SVP'nin oylarını, bir önceki döneme göre 2,5 puan artırması bekleniyor.



SP'nin oylarını bir önceki döneme göre 1,5 puan artırması, Merkez Partinin de aldığı yüzde 11,4 oyu koruması tahmin ediliyor.



FDP'nin geçen dönem aldığı yüzde 15,2'lik oyunu 1 puan kadar düşürmesi beklenirken, geçen seçimde oylarını, bir önceki döneme göre artırarak yüzde 13'e çıkaran Yeşiller Partisinin, bu dönem yüzde 10'un altında kalması öngörülüyor.



Liberal Yeşiller Partisinin de geçen yıl aldığı yüzde 7,6'lık oyunu 1 puan kadar düşürmesi bekleniyor.



FEDERAL HÜKÜMET 7 BAKANDAN OLUŞUYOR



Nüfusu 9 milyon civarında olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi dolayısıyla 60 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor.



Federal sisteme sahip İsviçre'de hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.



İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.



1959'da bu yana uygulamada olan ve adına "sihirli formül" denilen sistemle, seçimlerde en fazla oy alan 3 partiye kabinede 2'şer koltuk, 4'üncü partiye bir koltuk veriliyor.



Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını korudu.