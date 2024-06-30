İsviçre'de heyelan ve sel: 4 ölü, 2 kayıp

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.



Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.