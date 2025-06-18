İsviçre'de inekler için özel tuvalet sistemi

Proje, “Orta İsviçre’de Amonyak ve Koku” başlıklı bölgesel girişimin bir parçası olarak geliştirildi. Lucerne Çiftçiler Birliği, bölgedeki tarım ve çevre kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmada, çevreye duyarlı hayvancılık uygulamaları destekleniyor.



Yeni sistemde inekler, 1 kilogram yemle tuvalete çekiliyor. Yemi yedikten sonra, hayvanın memesi ile vulvası arasına yapılan hafif bir uyarıyla idrar yapması sağlanıyor. İdrar, özel bir haznede toplanarak dışarı pompalanıyor ve ayrı olarak depolanıyor. Bu sıvı, daha sonra doğal azot gübresi olarak kullanılabiliyor.

AMONYAK CİDDİ ORANDA DÜŞÜYOR

Bu sistem sayesinde idrar ve dışkının karışması önleniyor, böylece çevreye yayılan amonyak gazının miktarı ciddi oranda düşüyor.



Çiftlikte uygulanan tek önlem inek tuvaleti değil. Ayrıca idrar ve dışkının birbirinden ayrılmasını kolaylaştıran eğimli yürüyüş yolları ve yem koridorlarına da yer verilmiş. Bu önlemler bir arada değerlendirildiğinde, hayvan başına amonyak salınımında toplam yüzde 44 oranında azalma sağlanması bekleniyor.



Proje kapsamında daha önce de çeşitli yenilikler tanıtılmıştı. Mart 2024’te Ufhusen kasabasında “model bir domuz ağılı”, 2023 baharında ise Schwyz kantonundaki Merlischachen’de “örnek bir sığır ahırı” açıldı.



Bu çevre dostu uygulamalar, hayvancılık kaynaklı hava kirliliğini azaltmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.