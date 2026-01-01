İsviçre'de kayak merkezinde patlama. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsviçre’nin güneybatısındaki lüks kayak merkezi Crans-Montana’da bir barda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsviçre polisi, patlamanın perşembe günü sabaha karşı yaşandığını duyurdu. Polis sözcüsü Gaetan Lathion, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kaynağı henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı var.” dedi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net rakam paylaşmadı.