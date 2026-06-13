İsviçre'de nüfus referandumu yarın. Anketlerde "Hayır" diyenler önde

İsviçre'de "ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim" için yarın yapılacak referandum öncesi seçmenler arasındaki derin görüş ayrılığı göze çarpıyor.

"10 Milyonluk İsviçre 'ye Hayır" önerisi, sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından destekleniyor. Öneride, nüfus 9 buçuk milyona ulaştığında hükümetin önlem alması gerektiği belirtiliyor. Girişimi destekleyenler, bu önerinin göçü kontrol altına almak için gerekli olduğu görüşünde.

Eğer öneri kabul edilirse İsviçre'de sığınma hakkı verilen kişi sayısı sınırlandırılabilir ve yabancı işçilerin aile birleşimi hakları da sona erdirilebilir.

ANKETLERDE GİRİŞİM KARŞITLARI ÖNDE

İsviçre Yayın Kurumu'nun yaptırdığı son ankete göre girişimin karşıtları yüzde 52 ile önde. Buna karşın öneriye destek de yüzde 45 seviyesinde.

Anketlere göre yüzde 3 ise hala kararsız durumda. İsviçre nüfusunun halihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.