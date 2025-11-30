İsviçre’de seçmenler, "süper zenginlere" vergi kararını reddetti

Açıklanan resmi sonuçlara göre, kantonların çoğu teklife karşı oy verdi ve böylece referandum gerekli çift çoğunluğu sağlayamadığı için başarısız oldu.

Bugün yalnızca erkeklerin askerlik veya sivil koruma hizmeti yapmasının zorunlu olduğu İsviçre’de kadınlar bu görevleri gönüllü olarak yerine getirebiliyor. Teklif, ulusal hizmet kavramını genişleterek çevre koruma, gıda güvenliği ve yaşlı bakımı gibi alanlarda da zorunlu çalışmayı kapsıyordu. Destekçileri bunun “toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini” savunuyordu.

Ancak hükümet ve çoğu milletvekili, maliyetlerin yüksek olacağı, ekonomiden çok sayıda gencin kopacağı ve ordunun mevcut ihtiyacının zaten karşılandığı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıktı. Hükümet ayrıca, kadınlara zorunlu askerlik getirmenin “cinsiyet eşitliği yönünde bir adım olarak görülebileceğini” ancak kadınların halihazırda ev içi bakım ve aile yükünü ağırlıklı olarak taşıdığı için bunun ek bir yük oluşturacağını vurguladı.

SÜPER ZENGİNLERE VERGİ REDDEDİLDİ

Seçmenler aynı gün, 50 milyon İsviçre frangından (yaklaşık 62 milyon dolar) büyük bağış ve miraslara yüzde 50 vergi getirilmesini öngören ayrı bir teklifi de büyük çoğunlukla reddetti. Bu verginin, iklim değişikliğiyle mücadele ve 2050 net-sıfır hedefi için kullanılacağı planlanıyordu. Hükümet, bu verginin zengin bireylerin ülkeyi terk etmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsviçre yılda dört kez ulusal referandum düzenleyerek halkın politika yapım sürecine doğrudan katılımını sürdürüyor. Bu son oylama da ülkenin katılımcı demokrasi geleneğinin bir başka örneği olarak kayda geçti.