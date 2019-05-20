İsviçre’de halk bir kez daha sandık başına gitti. İsviçreliler bu kez silah alımıyla ilgili oy verdi.



Ülkede ulusal düzeyde yapılan referandumda oy kullananların yüzde 64’ü tercihlerini daha sıkı silah kontrolünden yana kullandı.



Bu sonuçla birlikte İsviçre'de silah satışının daha iyi takip edilmesi, yüksek şarjör kapasiteli yarı ve tam otomatik silahların yasaklanması bekleniyor.



İsviçre hükümeti ve ülkedeki büyük partiler yasanın reddedilmesi halinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan İsviçre'nin Schengen Anlaşması ve Dublin Sözleşmesi'nden çıkarılabileceği uyarısında bulunuyordu.



AB, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarından sonra 2017'de kamu güvenliğine yönelik tehditleri göz önünde bulundurarak, silah kullanımı ile ilgili yasaları güncellemişti.



Silah alımının kolay olduğu İsviçre'de, hane sahiplerinin elinde bulundurduğu toplam silah sayısı bu yıl itibarıyla 2,3 milyona ulaşmıştı.

VİDEO: KÜRESEL SİLAH RAPORU (2018)

