İsviçre’de terör saldırısı alarmı: Davalarda rekor artış

Başsavcı Stefan Blättler, SonntagsBlick gazetesine yaptığı açıklamada, “18 yaşındaki bir İsviçre vatandaşı radikalleşmişti. Amacı bir saldırı düzenlemekti” dedi.



Blättler’e göre zanlı, İslamcı motiflerle hareket ediyordu ve saldırı yöntemleri üzerine araştırmalar yapmıştı. Yetkililer, şüphelinin internetten satın aldığı bir bıçağa el koydu. Zanlı halihazırda soruşturma öncesi gözaltında tutuluyor ve hakkında ceza soruşturması başlatıldı. Savcılık, olayda başka kişilerin de rolü olup olmadığını araştırıyor.



REKOR ARTIŞ

Başsavcı Blättler, İsviçre’de şu anda 140’tan fazla terör bağlantılı davanın sürdüğünü belirterek bunun ülke için tarihi bir rekor olduğunu vurguladı. Yılın başında bu sayı 120 civarındaydı.



Söz konusu davalar arasında cihatçı propagandanın yayılması, terör örgütlerine katılım girişimleri ve saldırı planlamaları gibi suçlar yer alıyor. Parlamento, terörle mücadele kapasitesini güçlendirmek amacıyla bağımsız bir federal savcılık birimi kurulmasını destekleyen teklifi haziran ayında onaylamıştı.



"BU ARTIK TOPLUMSAL BİR SORUN"

Blättler, terörle bağlantılı vakalarda çoğunluğun genç yetişkinlerden oluştuğunu belirterek, “Bu yalnızca adli değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele. Önleme ve eğitim bizim görev alanımıza girmiyor” dedi.



Başsavcı Blättler, gerekli önlemler alınmazsa İsviçre’nin önümüzdeki on ila on beş yıl içinde İsveç’tekine benzer bir organize suç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.



İsveç’te son yıllarda uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti ve sosyal güvenlik dolandırıcılığı gibi suçlarda büyük artış yaşanmış, hükümet bu durumu “sistemik bir tehdit” olarak tanımlamıştı.

"HER ŞİKAYETE İŞLEM BAŞLATMAMIZI BEKLEMEYİN"

Blättler ayrıca, İsviçre’nin de benzer bir tabloyla karşılaşmaması için daha fazla kaynak ve personel gerektiğini söyledi:



“Kaynaklarımız sınırlı. Yeterli ‘cephanemiz’ yoksa, her şikayete işlem başlatmamızı beklemeyin.”