İsviçre'de "eşek yasası" tartışma yarattı

İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından 2023 yılı sonunda Jura Kantonu parlamentosuna sunulan ve sürülerin korunmasında eşek kullanımına izin verilmesini talep eden teklif kabul edilmişti.

Ancak, ülkenin kuzeybatısında yer alan federal bölgelerinden Jura Kantonu, konu hakkında yasal görüş almak üzere Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Ofisi'ne (OSAV) başvurdu. OSAV ise, uygulamanın yürürlükteki mevzuata uygun olmadığını belirtti. OSAV'ın bu kararıyla birlikte, sürü korumasında eşeklerin kullanımı yasaklanacak.



Hayvanların Korunmasına İlişkin Federal Yönetmelik, atlar, eşekler ve benzeri türlerin tek başlarına tutulmasını yasaklıyor. Oysa eşeklerin koruma görevini üstlenebilmeleri için tek başına olmaları gerekiyor. Mevzuata göre, eşeklerin görsel, işitsel ve koku yoluyla başka bir eşya temas kurabilmeleri gerekiyor.

"YASAL TEMELE DAYANMIYOR"

Jura hükümeti tarafından yayımlanan raporda, uygulamanın yerel olarak işe yaradığı görülse de, yasal temele dayanmadığı için terk edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle ilgili yasa rafa kaldırıldı.

Yapılan araştırmalarda, kurak bölgelerden gelen eşeklerin, Jura bölgesinin nemli mera koşullarına uyum sağlayamadığı ve yüksek rakımlarda temini zor olan özel yemlere ve günlük taze içme suyuna ihtiyaç duyduğu ifade edildi.



Hükümetin değerlendirmesine göre, eşeklerin yırtıcılara karşı etkin bir koruma sağladığına dair bilimsel bir kanıt da bulunmuyor.

Eşekler, Kuzey Amerika, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde çoban hayvanı olarak sürüleri yırtıcılara karşı korumak için kullanılıyor.