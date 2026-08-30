İsviçre'deki eğlence mekanında silahlı saldırı, geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı

Yerel polisin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsviçre 'nin Aarau kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 22 yaşında bir kadın öldü ve bazıları ağır olmak üzere beş kişi yaralandı. İsviçre gazetesi Blick, olayın bir rave partisinde meydana geldiğini belirtti.

Aargau kanton polisi, tüm kurbanların İsviçre vatandaşı ve 20'li yaşlarında olduğunu belirterek, geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldığını ve kasabanın büyük bir bölümünün kordon altına alındığını açıkladı. Polis, olayla ilgili herhangi bir fotoğraf veya görüntü için halktan yardım istedi.

Görgü tanıklarına göre, Pazar sabahı saat 02:30 civarında silah sesleri duyuldu ve parti katılımcılarından bazıları silah seslerini ilk başta havai fişek sandı. Silah seslerini fark eden birçok kişi eğlence mekanının yakınlarında bulunan bir spor salonuna sığındı.

Tanıklardan biri ise, kurşun yarası nedeniyle kan kaybeden bir kadını hayata döndürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Polis, 22 yaşındaki kadının olay yerinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Tedbir amaçlı olarak, Zürih'in yaklaşık 50 km batısındaki kasabanın ötesine de güvenlik önlemlerini artırdılar.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin bildirdiğine göre, bir ordu helikopteri havadan gözlem yapıyordu.

Organizasyonun internet sitesindeki duyurusuna göre, kapalı bir at yarışı pistinde düzenlenen partiye 3 bin 500 kişinin katılması bekleniyordu.

Şiddet içeren silahlı saldırılar nadiren yaşanmasına rağmen, Avrupa'da silah sahibi oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İsviçre, 2019'da daha sıkı silah kontrol kurallarını onayladığını duyurmuştu.