İsviçre'deki yangın faciası. Ölenler arasında bir Türk var
04.01.2026 11:57
Son Güncelleme: 04.01.2026 12:00
Reuters
İsviçre'de yılbaşı partisinde bir eğlence mekanında çıkan yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Ölenlerden bir kişinin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.
İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada çıkan yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. İsviçre polisinin verdiği bilgilere göre ölenlerden 1 kişinin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Diğer ülkelerdense kimliği belli olanlarınsa, 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan-BAE, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşları olduğu belirtildi.
En az 40 kişinin öldüğü yangında ölenlerin kimliklerinin tespit çalışması halen devam ediyor.