04.01.2026 11:57

Son Güncelleme: 04.01.2026 12:00

İsviçre'deki yangın faciası. Ölenler arasında bir Türk var
Reuters

İsviçre'de yılbaşı partisinde bir eğlence mekanında çıkan yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Ölenlerden bir kişinin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada çıkan yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. İsviçre polisinin verdiği bilgilere göre ölenlerden 1 kişinin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. 

 

Diğer ülkelerdense kimliği belli olanlarınsa, 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan-BAE, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşları olduğu belirtildi.

 

En az 40 kişinin öldüğü yangında ölenlerin kimliklerinin tespit çalışması halen devam ediyor.

