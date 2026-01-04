İsviçre'deki yangın faciası. Ölenler arasında bir Türk var

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada çıkan yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. İsviçre polisinin verdiği bilgilere göre ölenlerden 1 kişinin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Diğer ülkelerdense kimliği belli olanlarınsa, 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan-BAE, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşları olduğu belirtildi.

En az 40 kişinin öldüğü yangında ölenlerin kimliklerinin tespit çalışması halen devam ediyor.