İsviçre'deki yılbaşı faciası. 5 yıldır teftiş edilmemiş

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi biri Türk, 40 kişinin ölümüne neden olan yangının detayları ortaya çıkmaya başladı. Facianın yaşandığı Le Constellation isimli barın son 5 yılda teftiş edilmediği ortaya çıktı.

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, Crans Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud olayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Mekanda en son yangın güvenliği teftişinin 2019 yılında yapıldığını söyleyen Feraud, o dönem mekanın olumlu not aldığını, ses yalıtım malzemelerinde bir sıkıntı olmadığını düşündüklerini ve herhangi bir problemin görülmediğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca teftiş sırasında barın boyutu göz önüne alınarak yangın alarmına gerek duyulmadığına kanaat getirildiğini açıkladı.

Barın sahipleri Jacques ve Jessica Moretti çiftinin bir başka mekanı da yetkililer tarafından kapatıldı. Belediye Başkanı, güvenlik teftişlerinin yapılmaması konusunda pişmanlık duyduklarını söyledi. Feraud, Crans Montana'da iç mekanlarda maytap kullanımının yasaklandığını açıkladı. Ayrıca bölgedeki barların yangın güvenlik teftişlerinin her yıl yapılması zorunluluğu getirildi.

FIRTINANIN ORTASINDA GEMİYİ TERK ETMEYECEĞİZ

Olayın ardından istifa söylentilerine de yanıt veren belediye başkanı Nicolas Feraud, istifanın söz konusu olmadığını söyledi. “Fırtınanın ortasında gemiyi terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.