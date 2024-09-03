İsviçre'den Ortadoğu hamlesi: Bağdat Büyükelçiliği'ni 33 yıl sonra yeniden açıyor

İsviçre, Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı Irak’ın başkenti Bağdat’taki Büyükelçiliğini 33 yıl sonra yeniden açıyor. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Irak ile ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.

İsviçre'den Ortadoğu hamlesi: Bağdat Büyükelçiliği'ni 33 yıl sonra yeniden açıyor

ile diplomatik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan , uzun yıllar sonra yeni bir adım attı.

İsviçre, Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı Irak’ın başkenti Bağdat’taki Büyükelçiliğini 33 yıl sonra yeniden açıyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Federal Konseyin, Bağdat Büyükelçiliğini yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-2024 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirildi.

Açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var" ifadeleri kullanıldı.

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