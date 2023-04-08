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İsviçreli aktivistler kendilerini yola yapıştırdı

İsviçre'de iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen aktivistler kendilerini otoyola yapıştırdı. Eylemcilerin protestosu nedeniyle kış turizminin merkezi Alpler'e giden ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İsviçreli aktivistler kendilerini yola yapıştırdı

'de aktivistleri, Alpler'in altındaki ana yolu kapatarak tatil trafiğinin durmasına neden oldu.

İklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen Renovate Switzerland (İsviçre'yi Yenile) adlı grup, kendilerini otoyola yapıştırdı.

Aktivistler, İsviçre hükümetinin iklim değişikliğini ciddiye almasını ve 2035 yılına kadar ülkedeki binaları yenilemesini istediklerini söyledi.

İsviçreli aktivistler kendilerini yola yapıştırdı - 1 Trafiği kapatan eylemciler polis tarafından gözaltına alındı

19 yaşındaki öğrenci Karuna Babajee, Reuters'a yaptığı açıklamada, protestoya katılmaktan korktuğunu ancak harekete geçmek zorunda hissettiğini söyledi.

Genç aktivist, "Bunu yapıyorum çünkü benim kuşağımın ölüme mahkum edilmesinden korkuyorum ve kızgınım" dedi.

Göstericiler ve sürücüler arasında tartışma da yaşandı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle eylemciler gözaltına alındı. Protestonun ardından duran trafik normale döndü. 

İsviçreli aktivistler kendilerini yola yapıştırdı - 2 Avrupa'da sıcak geçen kış, İsviçre'deki kayak merkezlerini olumsuz etkiledi.

İSVİÇRE ORTALAMASININ İKİ KATI HIZINDA ISINIYOR

Birleşmiş Milletler Raporu'na göre İsviçre, dünya ortalamasının iki katı hızında ısınıyor. Bu da çok sayıda buzulla kaplı ve kayak pistleri ile ünlü İsviçe Alpleri'ni tehdit ediyor.

Avrupa'da bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle İsviçre'deki kayak merkezleri de beklentilerin altında bir sezon geçiriyor.

Graubünden kantonunda yer alan Splügen-Tambo bölgesindeki bazı kayak merkezleri, kar eksikliği, aşırı yağmur ve yüksek sıcaklık nedeniyle yeni bir bildiriye kadar kapanma kararı aldı.

Alpler'e giden kayakçı sayısında ise yüzde 8 düşüş yaşandı.

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