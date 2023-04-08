İsviçreli aktivistler kendilerini yola yapıştırdı

İSVİÇRE DÜNYA ORTALAMASININ İKİ KATI HIZINDA ISINIYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Raporu'na göre İsviçre, dünya ortalamasının iki katı hızında ısınıyor. Bu da çok sayıda buzulla kaplı ve kayak pistleri ile ünlü İsviçe Alpleri'ni tehdit ediyor.

Avrupa'da bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle İsviçre'deki kayak merkezleri de beklentilerin altında bir sezon geçiriyor.

Graubünden kantonunda yer alan Splügen-Tambo bölgesindeki bazı kayak merkezleri, kar eksikliği, aşırı yağmur ve yüksek sıcaklık nedeniyle yeni bir bildiriye kadar kapanma kararı aldı.

Alpler'e giden kayakçı sayısında ise yüzde 8 düşüş yaşandı.