İsviçreliler hükümetin ABD'ye fazla taviz verdiğini düşünüyor

İsviçre kamu yayıncısı SRG SSR için yapılan ankete katılanların yüzde 80’i, ülkeyi yöneten Federal Konsey’in ABD’ye karşı "fazla dostane" bir tutum sergilediğini söyledi.



Tartışmaların merkezinde, aynı zamanda yıl sonuna kadar ülkenin dönüşümlü cumhurbaşkanlığını da yürüten Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter var.

"NAZİKTİ AMA DİNLEMEK İSTEMEDİ"

Keller-Sutter, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden düşük tarife anlaşması çıkaramayınca eleştirilerin hedefi olmuştu. Trump ise görüşme sonrası CNBC’ye yaptığı açıklamada, bakan için “Kadın nazikti ama dinlemek istemedi” demişti.

İHRACATI DÜŞÜRDÜ

Ağustosta yürürlüğe giren yüzde 39’luk tarife, İsviçre’nin ABD’ye ihracatında ilk aydan itibaren ciddi düşüşe yol açtı. Bern yönetimi hala Washington ile daha düşük oran için müzakere yürütüyor.

Bloomberg’in aktardığına göre İsviçre, teklifin bir parçası olarak ABD’deki altın rafineri sektörüne yatırım yapmayı önerdi.