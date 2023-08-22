İsyan sonrası Wagner’e ne oldu?

ESKİ KOMUTANLAR HÂLÂ GÖREVDE



İsyanın bastırılmasından sonra Moskova’da polis, Wagner genel merkezine baskın düzenlemiş, reklam panolarından da Rusları Wagner’e katılmaya çağıran ilanlar çıkarılmıştı. Ancak Wagner’e yönelik bu baskının şimdilik Moskova ile sınırlı kaldığı anlaşılıyor.



Caniglia, “Wagner'in isyancı patronu Prigojine yakın liderler hala yerinde. Wagner bundan sonra başka bir isimle çağırılabilir. Gelecek aylarda bir marka değişimi görebiliriz. Ama bunun bir önemi yok. Wagner zaten iç içe geçmiş şirketler ağı. Şirketlerin isimlerini değiştirerek aynı şekilde yönetmek zor olmayacaktır” dedi.



Eski Fransız sömürgesi Nijer’deki darbede üzerine Rusya ve Wagner’in kıtadaki rolü de sorgulanıyor. Uzmanlar ise Rusya’nın Afrika’da yapabileceklerinin abartıldığı görüşünde. Nijer’den Mali’ye darbeler sonrası kalabalıkların sokaklarda Rus bayraklarıyla Fransa karşıtı sloganlar atarken görüldüğünü hatırlatan Caniglia şöyle konuştu:



NİJER’DE WAGNER VAR MI?



“Temelde bu bir iletişim kampanyası. Rusya’nın etkisini daha büyük göstermek için Fransa karşıtı duygular kullanılıyor ve bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Gerçekte Moskova’nın Afrika’ya yaklaşımı son derece oportunistik. Yapabilecekleri sınırlı.”



Wagner’in Nijer’de bir gücü bulunmuyor. Ancak komşusu Mali’de beş bin kadar personeli olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca bölge ülkeleri Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyetinde de binler personeli var. Fakat bunların hepsi silahlı kişiler değil. İç içe geçmiş bir şirketler ağı olan Wagner, siyasi danışmanlık, film yapımı ve maden işletmeciliği gibi hizmetler de veriyor. Afrika’daki personelin bir kısmını bu şirketlerde görevli sivil uzmanlar oluşturuyor.